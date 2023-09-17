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Знаменитый российский поэт-песенник, Лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни. Отмечается, что поэт длительное время боролся с тяжелым заболеванием, которое в итоге и привело к его смерти.

По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, деятеля искусства похоронят на Новодевичьем кладбище российской столицы. В своем Телеграм-канале московский градоначальник выразил соболезнование супруге усопшего – Александре Пахмутовой, являющейся российской поэтессой и композитором. Собянин заявил, что смерть Николая Добронравова является невосполнимой утратой для каждого из нас.

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). После окончания Школы-студии им. В.И. Немировича-Данченко при МХАТ им. М. Горького начал сниматься в кино, затем начал писать стихотворения и песни. Самые известные его композиции – «Трус не играет в хоккей», «Орлята учатся летать», «Команда молодости нашей».

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