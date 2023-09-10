В воскресенье вечером в Екатеринбурге подростки обстреляли на остановке «Фармацевтический колледж» переполненный трамвай №6. Об этом рассказал порта E1.

Очевидцы сообщили, что по трамваю стреляли четверо парней, по виду подростки. Что они для этого использовали, неизвестно. Несмотря на то, что трамвай был полный, никто не пострадал.

Пассажиры услышали 4 хлопка, сразу после которых раздались женские крики. Кроме того, сообщается, что стрелявшие тут же бросились наутек в сторону железнодорожного моста.

В полиции сообщили, что на место уже выезжали оперативники. Сейчас проводится проверка всех обстоятельств инцидента, по ее результатам будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.