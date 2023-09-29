Новое поколение смартфонов марки Apple iPhone 15 защищено от подделки скрытыми символами на коробках для определения подлинности продукта. Однако китайским подпольным фабрикам понадобилось менее недели, чтобы научиться в точности копировать скрытые метки американского бренда. Об этом сообщает известный инсайдер Majin Bu.

Оригинальные отличительные знаки, подтверждающие подлинность изделия, можно увидеть только под ультрафиолетовым светом. При этом скрытые символы нанесены на защитные пломбы, защищающие коробки от вскрытия. Символы, нанесенные производителем на ярлыки, представляют собой небольшой DataMatrix-код и фирменную надпись «iPhone».

Однако китайские подпольные фабрики научились копировать систему защиты производителя, поэтому теперь отличить поддельную продукцию от оригинала при покупке, проверяя коробку, очень сложно.

«Китайцы уже скопировали пломбы для iPhone 15, поэтому будьте осторожны при покупке нового iPhone 15 в интернете и выполните все необходимые проверки, чтобы убедиться, что все в порядке», – сообщает инсайдер Majin Bu.