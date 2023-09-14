Головинский суд столицы арестовал до 12 ноября подозреваемого в убийстве на севере Москвы. Напомним, убийца обезглавил своих жертв.

Правоохранительные органы оперативно вышли на 23-летнего подозреваемого и задержали его в Зеленограде. Ему предъявили обвинение в убийстве и обезглавливании двух мужчин.

Тело первого из них было обнаружено в квартире на улице Фестивальной. Второй был убит в парке «Дружба».

Помимо отсутствия головы, которую отсек преступник на теле одного из убитых также обнаружили большое количество колото-резаных ран.

По предварительной версии, гражданин Узбекистана Хасанбой Махамаджонов познакомился с будущими жертвами на сайте для людей с нетрадиционной ориентацией. Он договорился о встрече с ними, а затем убил и отрезал головы.

После задержания подозреваемого прокуратура рассматривала вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье о двойном убийстве.