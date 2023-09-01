ВСУ намерены продолжать атаки на российскую территорию с применением беспилотных летательных аппаратов. Причем число этих атак будет расти, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В интервью агентству Reuters, представленном РИА Новости, Подоляк назвал попытки ударов по российским городам «неопознанными дронами» одним из этапов контрнаступления украинской армии.

«Растет число атак неопознанных дронов, запускаемых с территории Российской Федерации, и количество этих атак будет увеличиваться», – заявил Подоляк.

Ранее о запуске атаковавших псковский аэродром беспилотников высказался глава ГУР Украины Кирилл Буданов. По его словам, дроны стартовали с российской территории. Также он заявил, что конфликт должен быть перенесен в РФ.