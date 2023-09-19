Astral Maze: Escape the Horror – новая мобильная хоррор-игра, разработанная с участием специалистов из компании «Икс Ред Групп» из Подмосковья. Компания, которая является резидентом Особой экономической зоны «Дубна», вошла в число разработчиков в рамках международного проекта по созданию игр. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Действие игры разворачивается в проклятом доме, который стал астральным лабиринтом и местом прибежища заблудших душ. Игроку предстоит найти путь к свободе в темных коридорах кошмарного дома, где обитает безжалостное демоноподобное существо, жаждущее забрать его душу.

«Игра была создана совместными усилиями нашей команды и зарубежных коллег, ее можно скачать на телефонах под управлением Android и iOS. В разработке данной программы были использованы наиболее современные технологии и методы, доступные для функционирования на мобильных устройствах. Это позволило нам получить действительно значимый отрыв от ближайших конкурентов, если рассматривать качество графики и уровень реалистичности. Мы искренне верим в то, что данная игра станет достойной опорой нашего прогресса в геймдев-сфере и будет радовать игроков по всему миру», – рассказал технический директор ООО «Икс Ред Групп» Артем Знобищев.

По словам Артема Знобищева, в планах компании – создание в сотрудничестве с зарубежными партнерами многопользовательского игрового шутера от первого лица.