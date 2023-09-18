В районе населенного пункта Приютное на Южно-Донецком направлении российские ВС ликвидировали одну штурмовую и две разведгруппы противника.

С вражескими группами разделались передовые подразделения, которые ураганным огнем поддержали артиллеристы.

ВСУ в результате боя понесли крупные потери в живой силе. Также уничтожено несколько единиц техники, сообщил глава пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

Он также добавил, что к северу от населенного пункта Никольское украинские боевики пытались провести ротацию сил, но попали под интенсивный огонь. Подразделениям, которые должны были сменить участвующие в контрнаступлении части, пришлось возвращаться на исходную с серьезными потерями.