В окрестностях Санкт-Петербурга в лесном массиве сотрудниками полиции Гатчинского района было выявлено захоронение. Под камнями скрывалось мумифицированное тело мужчины, замотанное в ковер.

Труп был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов в окрестностях деревни Парицы 21 сентября. Полицейские довольно быстро установили личность погибшего. Им оказался пропавший в марте текущего года 41-летний житель Гатчины.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в убийстве мужчины был задержан его 41-летний товарищ. Следствие считает, что мужчины в марте 2023 года в квартире дома на улице Западной в населенном пункте Малые Колпаны вместе выпивали спиртные напитки. В ходе общения между ними возник конфликт, и один мужчина ударил ножом другого несколько раз. Когда пострадавший скончался, убийца завернул его тело в ковер, вынес в лес и завалил камнями. Против задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».