В результате артиллерийского обстрела территории кладбища в селе Обрывка в Херсонской области были разрушены надгробные плиты, памятники и ограды. Об этом сообщает администрация Новокаховского городского округа в своем Телеграм-канале.

После нескольких прилетов на территорию кладбища в селе Обрывка в Херсонской области были разрушены памятные плиты, надгробия, кресты и ограды. Между могилами видны следы от разрыва артиллерийских снарядов. Соответствующие кадры с результатами обстрела были опубликованы в Телеграм-канале администрации городского округа.

Представители администрации назвали артиллерийский обстрел территории сельского кладбища со стороны вооруженных сил Украины «очередным актом террора против гражданского населения, поскольку ни вблизи кладбища, ни уж тем более на его территории нет военных объектов».

Ранее обозреватель американского телеканала CNN отметил, что ускорившееся контрнаступление украинской армии в начале сентября снова застопорилось.