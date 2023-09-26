Российские Воздушно-космические силы продолжили операцию по ликвидации военной техники и объектов инфраструктуры на Украине в ночь на 26 сентября.

Интересно, что последние удары с использованием полуторатонных авиабомб начались после того, как киевские вооруженные силы предприняли попытку обстрелять Крым ракетами. На полуострове в нескольких регионах была объявлена воздушная тревога, также сообщалось о том, что в Севастополе, в районе аэропорта Бельбек, была сбита одна из ракет, запущенных ВСУ в сторону Крыма.

На этот раз российские удары были нанесены по населенному пункту Кульбакино в Николаевской области и аэродрому Долгинцево под Кривым Рогом. Свидетели в Николаеве сообщали о подземных толчках, вызванных взрывами на объектах ВСУ. Местные жители отмечали, что слышали три взрывных волны, и на месте взрывов в Кульбакино был виден пламенный столб.

Также стоит отметить, что воздушная тревога начала звучать только после прилета авиабомб, и над пораженным объектом поднимался высокий столб черного дыма.