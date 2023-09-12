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В научном журнале PLOS One была опубликована статься японских ученых, которые нашли взаимосвязь между сексуальным влечением и продолжительностью жизни у мужчин. Специалисты из Университета Ямагата провели исследования среди представителей сильного пола старше 40 лет, касаемо сохранения их интереса к сексу и продолжительностью жизни.

В ходе исследования ученые изучали данные 8558 мужчин и 12411 из префектуры Ямагата с 2009 по 2015 год. В процессе анкетирования участники опроса давали ответ, касаемо своих привычек, включая сексуальные интересы. В ходе проведения исследования 503 участника умерло: 67 человек от сердечно-сосудистых заболеваний, а 162 от онкологии.

Среди опрошенных 8.3% сообщило об отсутствии сексуального влечения и полного отсутствия интереса к сексу. Среди этой группы людей специалисты обнаружили более высокий уровень преждевременной смерти, чем среди мужчин, сохранивших свою сексуальную активность.

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