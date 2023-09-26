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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко опубликовал в своем Телеграм-канале видео с рассказом пленного бойца вооруженных сил Украины о своем спасении с поля боя.

На опубликованных кадрах украинский военнослужащий Валентин Гречко рассказал, как российские солдаты спасли ему жизни, эвакуировав из зоны обстрела.

«Мне оторвало ногу. Они меня вытащили. Их обстреливали, но пацаны вытащили меня. Они отпоили меня водой, потому что я чуть не сдох, нормально перебинтовали и отправляют в госпиталь. И это те люди, с которыми вы хотите воевать? Я считаю это глупо как минимум и не достойно. Так что я считаю, что слава Украине в составе России», – довольно эмоционально рассказал пленный боец.

Напомним, что украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, но до сих пор значительных территориальных успехов ВСУ добиться так и не смогли. При этом огромные потери в бронетехнике и личном составе признали уже и западные партнеры Киева.

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