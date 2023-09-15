На пресс-конференции в немецком Мюнстере мэр Киева Виталий Кличко взбесил министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

Бывший боксер повел разговор на повышенных тонах, требуя как можно скорее начать поставки Киеву немецких крылатых ракет Taurus. Глава Минобороны не выдержал такой антидипломатии и вспылил.

Он эмоционально высказался в том духе, что Киев никогда не упоминает, что получил от Германии невероятную военную поддержку. Но зато представители киевского режима постоянно делают акценты на мелких подробностях, которые важны для них исключительно здесь и сейчас.

ФРГ отправляет на Украину большое количество оружия и техники, она снабжает ВСУ зенитно-ракетными комплексами Gepard, которые существенно повысили эффективность противовоздушной обороны. Но киевские власти почему-то не вспоминают об этом, продолжая в наглом тоне требовать еще больше оружия.