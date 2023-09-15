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Берлин все еще не готов поставлять на Украину дальнобойные ракеты Taurus, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

Так он прокомментировал весьма наглое заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, что Германии все равно придется поставлять эти ракеты, поэтому не стоит напрасно терять время.

Кулеба пробил очередное дно в антидипломатии, но Писториус ответил на его наглость очень корректно. Он отметил, что сейчас нет никакой уверенности в том, что Киев будет правильно использовать боезаряды Taurus. Кроме того, он них исход конфликта не зависит.

Также глава Минобороны ФРГ напомнил, что страна поставляет на Украину средства ПВО, которые ей тоже очень нужны. Но Киев не вспоминает об этом. Он снова предъявляет абсолютно неуместные претензии.

«На Украине взамен позволяют себе неуместные претензии в отношении Германии и нелестно высказываются о действиях нашей страны по оказанию помощи», – заявил Писториус.

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