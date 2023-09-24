Российский сценарист и писатель Иван Соловьев, рассказал, что во время атаки вражеских ракет на штаб Черноморского флота в городе Севастополь чудом уцелела икона Федора Ушакова, находящаяся в здании. По словам писателя, образ причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова совершенно не пострадал.

«То, что икона уцелела, очень символично. Это показывает, что наш героический Черноморский флот находится под покровительством Господа и его святых, а враг за свои злодеяния ответит не только на земном суде», – заявил Иван Соловьев.

Сценарист также рассказал, что впервые увидел эту икону, когда побывал в здании ЧФ в Севастополе во время съемок фильма «Пункт пропуска». По его словам, от этой иконы исходит особая энергетика. Он уверен, что святой Федор Ушаков охраняет и защищает Черноморский флот.

22 сентября ВСУ осуществили ракетный удар по штабу Черноморского флота, расположенному в центре города Севастополь. Отмечается, что историческое здание ЧФ получило повреждения. По предварительной информации, ВСУ выпустили переданные Великобританией ракеты Storm Shadow.