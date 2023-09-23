Внучка Ларисы Долиной Александра года через три сможет участвовать в проекте «Голос. Дети», рассказала сама певица. Она считает, что сейчас девочке рано появляться в шоу, так как необходимо подучиться.

Народная артистка России также ответила на вопрос Татьяны Навки о возможном стрессе у Александры из-за участия в проекте «Голос. Дети». Она пояснила, что психологические проблемы действительно могут начаться, если от ребенка требуют непременно одержать победу и попасть «в телевизор».

«Ну глупость! А вот ты должна победить, чтобы победить себя и на следующую ступеньку зайти, чтобы дальше продолжала учиться… Вот такие разговоры к чему-то хорошему могут привести», – пояснила Долина.

Ребенок, по ее словам, должен первым делом учиться побеждать себя, а не других. Только в этом случае он добьется успехов на любом поприще безо всяких стрессов.