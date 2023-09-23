Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Внучка Ларисы Долиной Александра года через три сможет участвовать в проекте «Голос. Дети», рассказала сама певица. Она считает, что сейчас девочке рано появляться в шоу, так как необходимо подучиться.

Народная артистка России также ответила на вопрос Татьяны Навки о возможном стрессе у Александры из-за участия в проекте «Голос. Дети». Она пояснила, что психологические проблемы действительно могут начаться, если от ребенка требуют непременно одержать победу и попасть «в телевизор».

«Ну глупость! А вот ты должна победить, чтобы победить себя и на следующую ступеньку зайти, чтобы дальше продолжала учиться… Вот такие разговоры к чему-то хорошему могут привести», – пояснила Долина.

Ребенок, по ее словам, должен первым делом учиться побеждать себя, а не других. Только в этом случае он добьется успехов на любом поприще безо всяких стрессов.

Вам может понравиться

Иранцы прибыли в Российскую Федерацию по безвизовому режиму

Впервые на территорию Российской Федерации прибыла делегация из Ирана по безвизовому режиму. Самолет приземлился сегодня ночью в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщили пресс-службе Министерства экономического развития России. Представители российских

«Ростех»: ВС России получили новую партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

На вооружении ВС РФ появились модернизированные самоходные артиллерийские установки «Мста-С». Пресс-служба «Ростеха» сообщила РИА Новости, что первая партия этих САУ уже отправлена в зону специальной военной операции. Одной из главных

Военный эксперт Рожин оценил важность ударов ВС РФ по железнодорожной станции Вапнярка

Удары ВС РФ по железнодорожной станции Вапнярка, нанесенные прошлой ночью, позволили создать ВСУ новые проблемы в логистике. Военный эксперт Борис Рожин заявил, что важность этих атак нельзя недооценивать. Он пояснил,