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Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) призналась, что однажды ходила на свидание с таксистом, так как достаточно серьезно влюбилась. Она отметила, что мужчина действительно ей понравился, но уже после первой встречи она поняла, что ни к чему хорошему такие отношения не приведут.

В настоящий момент исполнительница принимает участие в проекте «Сердце Клавы» на телеканале «Пятница!». Сама она называет целью съемок не встретить богатого избранника, а найти любовь, настоящие отношения.

При этом Клава отмечает, что ее возлюбленный должен иметь желание развиваться, а также обладать незавидной силой воли и твердым характером.

Телепроект уже завершен, но Клава Кока не торопится делиться с поклонниками его результатами, предоставляя им возможность следить за всеми перипетиями борьбы за ее сердце. Она лишь сообщает, что по итогам программы действительно нашла хорошие отношения с одним из участников.

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