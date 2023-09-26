Певица Диана Анкудинова выразила свои размышления о популярности песни исполнителя Shaman, настоящее имя которого Ярослав Дронов, и отметила, что она находит ее схожей с другими композициями. Анкудинова высказала свое мнение в ходе интервью в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Она подчеркнула, что каждая песня Шамана, по ее мнению, напоминает какую-то другую мелодию. Певица также предположила, что хиты, как правило, создаются с определенным шаблоном, который работает, и в этом есть своя логика. Анкудинова также отметила, что успех Шамана может быть обусловлен тем, что он мужчина, и аудитория более благосклонна к его музыке.

Диана Анкудинова также подчеркнула, что ее собственная песня «Я Россией тебя зову» не добилась такой популярности, как хит Дронова, так как она не стремилась активно привлекать большую аудиторию.