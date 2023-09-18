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Звезда к-попа Чонгук заявил, что от чувства опустошенности его спасают постоянные воспоминания о совместной работе в южнокорейском бойз-бэнде BTS. Он отметил, что хотел бы снова вернуться в группу и давать концерты в ее составе.

По словам певца, каждый участник BTS – это особенный исполнитель. Именно поэтому после начала своего сольного проекта он постоянно испытывает ностальгию по тем временам, когда вся группа выступала в полном составе.

«Работая над своим сольным проектом, я стал по-настоящему скучать по всем моментам, которые мы пережили вместе, вместо того чтобы чувствовать себя опустошенным», — сказал Чонгук.

Он рассказал, что ностальгическое чувство совсем недавно охватило его на концерте участника BTS Шуги, за которым певец наблюдал из-за кулис. Чонгук отметил, что с нетерпением и надеждой ждет, когда бойз-бэнд вновь соберется вместе.

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