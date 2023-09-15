Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышов неоднократно рассказывал, что влюбился в свою избранницу сразу, как увидел. Она также испытывала к нему глубокие чувства и многие окружающие говорили, что сама судьба свела их вместе.

Фигурист проводил с возлюбленной все свое свободное время, но однажды был вынужден расстаться с ней на длительный период из-за поездки в Соединенные Штаты.

Актриса не могла сопровождать Чернышова, поэтому он улетел в США один, чтобы решить ряд вопросов. Это расставание тяжело далось обоим влюбленным и поэтому сразу после встречи они приняли решение перевести отношения на новый этап.

Заворотнюк немного освободилась от съемок и отправилась в Италию отдыхать. Фигурист, который безумно соскучился, помчался к ней из Соединенных Штатов. Прямо на пляже в Италии он сделал предложение руки и сердца и Анастасия ответила согласием.

Напомним, сейчас Заворотнюк борется с онкологическим заболевание и крайне редко появляется на людях. Однако супруг постоянно находится рядом, оказывая ей всевозможную поддержку.