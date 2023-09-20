Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский президент Джо Байден никогда не имел такой поддержки, какая есть у российского лидера Владимира Путина. «За всю свою карьеру политика президент Байден ни разу не набрал такого уровня поддержки как президент Путин», – заявил он.

По словам Пескова, Байдену стоит сосредоточиться именно на своей предвыборной кампании, ведь вскоре в США будут проходить выборы на пост президента. Также пресс-секретарь российского президента отметил, что сторонники Байдена сейчас активно прочищают «электоральную площадку», чтобы избавиться от неугодных конкурентов. «У нас свои заботы, коими мы будем заниматься», – зарезюмировал Песков.

Такой ответ дал Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать слова лидера Белого дома в отношении Владимира Путина. Напомним, что ранее Джо Байден в своей речи вновь высказал оскорбительные слова в адрес президента Российской Федерации, назвав его «диктатором».