После старта продаж нового поколения смартфона iPhone 15 появились и первые жалобы покупателей на производственный брак модели. Первые покупатели нового устройства стали делиться в Сети фотографиями с огрехами сборки.

Некоторые пользователи опубликовали снимки, на которых отчетливо видно неравномерное прилегание экрана к корпусу устройства. Другие покупатели поделились снимками некачественной покраски своих телефонов, а также мусора под объективом основной камеры. В комментариях люди уже начали задаваться вопросом, насколько массовым окажется брак нового поколения iPhone 15.

По словам инсайдера Маджин Бу (Majin Bu), с ним связался один человек, работающий в Foxconn, и заранее предупредил о большом количестве брака в первой партии смартфонов iPhone 15. Инсайдер также опубликовал подборку наиболее распространенных видов брака.

Теперь пользователи нового поколения iPhone из первой партии задаются вопросом, повлияет ли неравномерное прилегание экрана к корпусу устройства на его защиту от воды.