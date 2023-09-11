Первая и единственная космическая кошка по имени Фелисетт

Если две основные противоборствующие космические державы – США и СССР – использовали главным образом, соответственно, обезьян и собак, чтобы убедиться, смогут ли люди выжить за пределами атмосферы Земли, пишет The Guardian, то французы 60 лет назад задействовали в собственной космической программе кошку.

Через несколько недель будет отмечаться уникальное событие – 60-летие полета кошки в космос, ставшего подвигом, который более никогда не был повторен.

Маленькая черно-белая Фелисетт, перед этим пойманная на улицах Парижа, в октябре 1963 года поднялась над Землей на французской ракете на 154 км в рамках суборбитальной миссии и оказалась в условиях, в которых ни один представитель семейства кошачьих не был ни прежде, ни после.

Кошка в космосе

В начале 60-х годов связанные с космическими проектами ученые использовали животных, чтобы выяснить, насколько смертоносны условия в околоземном космическом пространстве, и выяснить, удастся ли людям-космонавтам выжить вне земной атмосферы. Штаты делали ставку на обезьян, а Советский Союз использовал собак.

Но Франция решила поступить иначе. Было отловлено 14 бездомных кошек, предварительно отвечающих требованиям ученых космического агентства Cerma для отбора в качестве котов-космонавтов. Избранным для полета кандидатам из семейства кошачьих намеренно не присваивали имен, чтобы избежать привязанности к ним научного персонала. Кот, которого в итоге выбрали для космического полета, был известен по коду C341.

Затем, после официального сообщения о его взлете на ракете «Вероника», произошедшем 18 октября 1963-го, а также успешном возвращении обратно, французские СМИ решили дать яркое имя этому кошачьему первопроходцу. Журналисты договорились назвать космического кота Феликсом в честь мультяшного персонажа, но вскоре узнали, что C341 был самкой. В результате ее имя было изменено на Фелисетт.

Поместив Фелисетт в одну из своих космических ракет 80 лет назад, на заре первых космических полетов, Франция ввела новый земной вид в перечень существ, отправленных учеными в космос. С тех пор этот список значительно пополнился за счет добавления некоторых крайне невероятных существ-космонавтов, включая пауков и тихоходок.

Полет в космос давно уже не является смертным приговором. Однако Фелисетт не так повезло. Она пережила свой взлет и приземление, в результате которого ее конусообразная капсула оказалась в перевернутом положении, из-за которого кошке пришлось повисеть головой вниз, пока ее наконец не достали.

Плохое произошло позже. Через два месяца после ее возврата астрокошку Фелисетт усыпили, чтобы ученые могли изучить ее организм и определить, не получила ли она каких-либо скрытых анатомических или физиологических повреждений. В итоге они пришли к выводу, что это вскрытие не дало им ничего полезного. С той поры кошек в космос более не посылали. А Франция так и не решилась отправить в космос своих астронавтов.

Однако о космической кошке Фелисетт все еще помнят. Статуя астрокошки, смотрящая вверх с земного шара под ее лапами, в 2019-м была установлена в​​ Страсбурге, в Международном космическом университете.