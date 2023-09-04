Российский фигурист и чемпион Олимпийских игр 2006 года Роман Костомаров, переживший ампутацию, приобрел новый кроссовер Exeed RX китайского производства за пять миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда». Один
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Российский фигурист и чемпион Олимпийских игр 2006 года Роман Костомаров, переживший ампутацию, приобрел новый кроссовер Exeed RX китайского производства за пять миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Один из клиентов автосалона приобретал автомобиль в один день с известным российским спортсменом. По его словам, фигурист присутствовал в автосалоне вместе со своей женой Оксаной. Семья Костомаровых остановила свой выбор на китайском кроссовере Exeed RX белого цвета.

Олимпийский чемпион отметил, что ежедневно за рулем нового автомобиля будет находиться его супруга, однако он не теряет надежды, что однажды и сам сможет снова сесть за руль. По словам мужчины, у него остались очень положительные впечатления от общения с Романом.

Стоит отметить, что выбранная российским фигуристом модель автомобиля оборудована голосовым ассистентом, который может открыть, например, люк в крыше. Также машина оснащена сенсорными кнопками открывания дверей. Напомним, что после осложнений, возникших из-за пневмонии, Костомарову ампутировали стопы и частично кисти рук.

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