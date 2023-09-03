На специальном сайте Пентагон опубликовал все рассекреченные данные об НЛО, которые имеются в его распоряжении. Сообщается, что в дальнейшем информация о неопознанных летающих объектах будет систематизироваться и синхронизироваться именно на
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На специальном сайте Пентагон опубликовал все рассекреченные данные об НЛО, которые имеются в его распоряжении. Сообщается, что в дальнейшем информация о неопознанных летающих объектах будет систематизироваться и синхронизироваться именно на этом портале, чтобы исключить любые неожиданности.

На сайте приведены рекомендации военным ВС Соединенных Штатов, которые могут так или иначе столкнуться с неопознанными летающими объектами. Также проект содержит подробную статистическую информацию о встречах с пришельцами или загадочными объектами земного происхождения.

Там же опубликованы свидетельства встреч с НЛО, видеозаписи и фотоматериалы. По статистике, неопознанные летающие объекты чаще всего представляют собой объекты серебристого либо белого цвета, имеющие в диаметре 1-4 метра.

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