Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что одна ракета SCALP обходится в 1 миллион евро. Поэтому Киеву следовало бы точнее выбирать цели для ударов этим боеприпасами.

Такое заявление он сделал в Киеве на Михайловской площади. К Лекорню подошел высокопоставленный украинский офицер, фамилия которого осталась неизвестность, и призвал Париж присылать больше ракет SCALP.

Французский министр в ответ высказался в том духе, что производство ракет – дело не быстрое и требует времени. Поэтому Украине нужно набраться терпения. Также он заявил, что если Киев перестанет использовать боезаряды SCALP по 1 миллиону евро за каждый для уничтожения дронов по цене в 20 тыс. долларов, эффективности добиться не получится. ВСУ должны лучше выбирать цели, чтобы не расходовать дорогостоящие ракеты напрасно.