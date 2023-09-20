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На похоронах умершего в 95 лет поэта-песенника Николая Добронравова его супруга Александра Пахмутова с трудом нашла в себе силы, чтобы сказать последние слова мужу.

Стоя у гроба, она беспрерывно плакала. Что-то сказать прославленный композитор смогла только через несколько минут. Пахмутову, которая попросила накинуть ей на плечи меховой воротник несмотря на жару, поддерживал все время находившийся рядом певец Юлиан.

После слов композитора служба у гроба Добронравова продолжилась. Жена поэта осталась сидеть рядом с ним.

Напомним, похороны Николая Добронравова состоялись в 16:30 на Новодевичьем кладбище. До этого умершего поэта отпевали в Сретенском монастыре, после чего гражданскую панихиду провели в Концертном зале им. Чайковского.

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