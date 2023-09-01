Расчеты беспилотных летательных аппаратов отряда «Викинг» смогли вычислить и ликвидировать живую силу и технику ВСУ, которые намеревались осуществить контратаку в районе населенного пункта Клещеевка под Артемовском. Кадры поражения техники противника были опубликованы военными корреспондентами.

Оператор дрона, проводя воздушную разведку, выявил местоположение автомобильной техники противника. Координаты замеченной цели были переданы артиллерийским расчетам. После этого российская артиллерия нанесла точный удар по украинской технике и пехотинцам.

Ранее руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что в районе населенных пунктов Клещеевка и Андреевка российские разведчики обнаружили пункт дислокации ВСУ. После передачи координат местонахождения украинских боевиков, российской артиллерией был осуществлен огневой налет. По итогу противник понес значительные потери.