Отец погибшей 16-летней девочки из города Каменск-Уральский приехал в Москву для участия в передаче «Малахов». По его мнению, к смерти дочери кто-то причастен, так как на ее лице и голове
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Отец погибшей 16-летней девочки из города Каменск-Уральский приехал в Москву для участия в передаче «Малахов». По его мнению, к смерти дочери кто-то причастен, так как на ее лице и голове были ссадины и синяк.

В эфире ведущий Андрей Малахов заявил, что, по предварительным данным, девушка умерла от передозировки неизвестным синтетическим веществом. По словам отца погибшей, что это за вещество станет ясно по результатам экспертизы, которые будут готовы в сентябре. Однако мужчина уверен, что его дочь не употребляла наркотики, он считает, что Дану убили.

Чтобы доказать свою правоту, отец погибшей решил принять участие в передаче Андрея Малахова. В студию также пришел друг погибшей Даны Михаил Берля, участвовавший в ее поисках. По словам молодого человека, он присутствовал, когда кинологом было обнаружено тело девушки. Михаил рассказал, что Дана лежала в овраге в неестественном положении. Он уверен, что если ей стало плохо, то вряд ли бы она пошла в лес, чтобы прилечь в яму.

По словам крестной Даны, она не пила и не курила. Поэтому все родные и близкие сомневаются, что вещество, от которого она умерла, было принято по собственной воле.

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