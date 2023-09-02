У сестер из Омска Лилии и Нелли была сильная эмоциональная связь между собой, как и у всех близнецов. Их отец Вячеслав Лизюра назвал предположительную причину добровольного ухода девушек из жизни.

Он пояснил, что из-за эмоциональной связи если одна из сестер волновалась о чем-то или болела, другая страдала точно так же. Но перед своей смертью девушки вели себя обычно, никаких странностей в их поведении никто не замечал.

По мнению отца, сестры решили уйти из жизни из-за мужей, с которыми было что-то не так.

«Мне кажется, что дело может быть в их мужьях. Нет, они не били моих девочек, но, мне кажется, дело в них», – приводит словам Лизюры издание Regnum.

По имеющейся в настоящий момент информации, обе близняшки страдали от психических заболеваний, у одной из них было биполярное расстройство личности, у другой – депрессивный эпизод. Сестры состояли на учете в психиатрическом диспансере. Своим супругам они оставили предсмертные сообщения, отправив их по телефону.

Отец шокирован произошедшим, он не может понять, что произошло, так как недавно девушки навещали его в Калининграде и выглядели очень счастливыми.