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Спустя три года после завершения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, многие были уверены, что кризис будет решен путем дипломатии. Между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым было проведено множество переговоров и встреч при посредничестве представителей международного сообщества. Все шло к тому, что по итогу будет подписано мирное соглашение.

Однако в сентябре текущего года ситуация изменилась. Азербайджан отправил в Карабах колонны своей военной техники. После нескольких дней в Баку объявили о начале военной операции. Азербайджан объяснил начало боевых действий локальной антитеррористической операции. В Минобороны страны заявили, что мирное население и гражданская инфраструктура не являются целями.

Представитель МИД Азербайджана заявил, что единственным способом достижения мира в Нагорном Карабахе является вывод войск Армении и роспуск непризнанного правительства. В ответ Минобороны Армении заявило, что в Нагорном Карабахе давно нет армянских военных формирований.

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