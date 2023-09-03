Казармы 126-й отдельной бригады теробороны Украины попали под мощный авиаудар, в результате которого ликвидированы десятки боевиков. Об этом рассказал портал «Военное обозрение», опубликовавший кадры уничтожения противника.

На них видно, что боезаряды попадают точно по казармам, на месте удара вспыхивает пламя, здания окутывает черный дым. Местные жители подтвердили, что эти объекты были пунктами размещения территориальной обороны, подразделения которой регулярно участвовали в боевых действиях на Херсонском направлении.

На Украине законодательно запрещено выкладывать в Сеть информацию о прилетах российских ракет и дронов, а также о работе ПВО. За фото и видео вполне можно оказаться за решеткой. Но несмотря на это, правдивая информация все же просачивается сквозь ложь, распространяемую киевским режимом.