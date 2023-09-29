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Два FPV-дрона ВТ-40 «Владлен Татарский» четко отработали по вражескому танку Stridsvagn 122 шведского производства. Видеозапись этого эпизода в Сеть выложил портал «Русская весна».

На кадрах можно увидеть, что один из дронов попадает точно под башню. Следом прилетает второй и превращает боевую машину в кучу металлолома.

Отмечается, что бойцы запорожского добровольческого батальона «Судоплатов» получили за успешное уничтожение танка пикап и современные средства борьбы с дронами.

Военкор Владлен Татарский принимал непосредственное участие в разработке дрона-камикадзе ВТ-40. После трагической гибели журналиста беспилотный аппарат был назван в его честь. Он несет мощные боезаряды, способные уничтожать даже тяжелую бронетехнику.

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