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Видеозапись попадания украинской ракеты Storm Shadow в здание штаба Черноморского флота РФ в Севастополе появилось в Сети. На кадрах видны клубы дыма, окутавшие строение, а также мчащиеся к месту вражеской атаки автомобили оперативных службы, сообщил тг-канал Mash на волне.

ТАСС ранее сообщал, что после удара обломки разлетелись на сотни метров вокруг штаба ЧФ. О пострадавших официальной информации пока не поступало, известно только об одном пропавшем без вести военнослужащем.

Напомним, Киев нанес удар по штабу Черноморского флота днем 22 сентября. Российские эксперты уверены, что ответ на эту атаку обязательно будет. Причем скорее всего ВС РФ нанесут удары по центрам принятия решений на Украине – по Офису президента, зданиям Генштаба и Минобороны.

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