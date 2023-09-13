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В Сети появились кадры мощного взрыва и пожара в Севастополе после второй ночной атаки ВСУ. Удар наносился ракетным вооружением, сообщил тг-канал Mash.

По имеющейся на данный момент информации, пожар начался на 13-м судоремонтном заводе. На кадрах видно яркое зарево и поднимающийся к небу столб густого черного дыма.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил о работе систем ПВО, перехватывающих украинские ракеты. Он также отметил, что пожару, вспыхнувшему в результате атаки, присвоен 4-й уровень сложности.

ВСУ нанесли удары по городу, но большинство ракет все же перехватила противовоздушная оборона. Жителей Севастополя призывают не паниковать, ситуация находится под контролем, экстренные службы работают над устранением последствий ракетного удара.

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