На Сахалине семья, отправившаяся в море на моторной лодке, засняла на видео огромную косатку. По словам сахалинцев, они отправились в море на рыбалку и увидели этого морского обитателя, когда возвращались обратно. Косатка подплыла достаточно близко к людям. Очевидцы отметили, что сначала испугались, но она не проявляла агрессию, а будто бы играла с лодкой.

«Мы шли потихоньку, чтобы даже ненароком не поранить косатку. А она или он, прям умная такая – нырнула под нашу лодку брюхом кверху, вынырнула и выдохнула», – рассказала жительница Сахалина. Она также подчеркнула, что вся семья испытала невероятный восторг после встречи с огромным морским животным. «Это было круто! Не надо никуда ехать, всё красивое – рядом, вокруг нас, на нашем острове», – подчеркнули сахалинцы.

Ранее сообщалось, что в Приморье Охотнадзору пришлось застрелить молодого медведя, угодившего головой в алюминиевый бидон. Такое решение было принято из-за того, что животное напало на людей.