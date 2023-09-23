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После начала спецоперации ВС России на Украине российские знаменитости разделились на два лагеря. Одни артисты начали критиковать действия властей, другие, наоборот решили поддержать СВО. А некоторые и вовсе решили отправиться в зону боевых действий. Издание News.ru опубликовало список артистов, которые сейчас воюют в рядах ВС России в зоне спецоперации.

Одним из первых отправившихся на фронт российских актеров стал Георгий Тесля-Герасимов. Он известен российскому телезрителю своей ролью в сериале «След». Изначально он поехал в зону боевых действий в качестве корреспондента, но затем вступил в ряды армии ДНР.

Еще одни российский актер Павел Устинов был мобилизован в октябре 2022 года. По его словам, он не мешкая решился идти на фронт, отстаивая честь своей Родины.

Также в зоне спецоперации сражаются такие известные актеры, как Сослан Фидаров («9 рота»), Эдуард Захарук, Игорь Мамаев. Также на фронте сейчас пребывает бывший участник рок-группы «Аквариум» скрипач Андрей Решетин и ведущий актер театра «Современник» Евгений Павлов.

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