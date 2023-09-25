Портал News.ru рассказал об артистах, которые исчезли из эфира «Первого канала» сразу после начала специальной военной операции.

В первый же день СВО ведущий Иван Ургант разместил в своих социальных сетях изображение черного квадрата. Также он уехал из России, но сейчас вернулся и даже снялся в кино. С «Первого канала» его официально не увольняли, но программа «Вечерний Ургант» на экраны не выходит, да и в качестве ведущего Иван давно нигде не появлялся.

В конце февраля 2022 года исчезла с «Первого канала» и авторская программа Владимира Познера. Также пропал он сам, находясь сейчас, по слухам, в Соединенных Штатах.

Максим Галкин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) осудил СВО и уехал в Израиль вместе с супругой Аллой Пугачевой.

Не ведет проекты на «Первом» и Дмитрий Нагиев. Связано это с желанием актера и шоумена отдохнуть, однако журналистка Ксения Собчак считает, что одной из причин является спецоперация.

В феврале 2022 года из эфира пропала программа «Пусть говорят» с ведущим Дмитрием Борисовым. Ее возвращали в мае, но в начале текущего года проект снова исчез.