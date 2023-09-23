На фестивале «Наш путь» в Чите Ольга Кормухина снова обвинила певицу Полину Гагарину в плагиате кавер-версии на песню музыканта Виктора Цоя «Кукушка».

По словам Кормухиной, этот кавер был создан ее командой, он звучал совершенно по-другому и отличался от оригинала, благодаря чему покорил любителей музыки разных поколений. Но Меладзе и Гагарина присвоили себе ее труды.

«Думаю, никому не нужно объяснять, как устроена российская судебная система. Доказать ничего не удалось. Спасибо, что разрешили хоть исполнять свой труд. Для меня главное – это правда», – заявила рок-певица.

Она также отметила, что кавер звучал на всех радиостанциях, а затем, будто по команде, куда-то исчез. В 2015 году Кормухина вновь услышала «Кукушку» в фильме «Битва за Севастополь», но уже в исполнении Полины Гагариной.