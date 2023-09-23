Ограничения на музыку для спортивных выступлений должны быть, однако их нельзя связывать с различными человеческими предрассудками, уверена глава Федерации синхронного плавания Ольга Брусникина.

Так она прокомментировала вынужденный отказ фигуриста Петра Гуменника от композиции немецкой группы Rammstein в одной из своих программ.

«В синхронном плавании были разные ситуации с музыкой. На последней Олимпиаде одному из дуэтов рекомендовали убрать слова из песни, которые показались оскорбляющими другой стране. Была ситуация, когда команда взяла музыку из фильма “Список Шиндлера”. Им тоже рекомендовали поменять музыку, потому что она вызывала какие-то ассоциации», – цитирует Брусникину РИА Новости.

Тренер Татьяна Тарасова ранее заявила, что депутатам стоило бы сосредоточиться на решении более важных задач, чем запреты на музыку в выступления фигуристов. Сам Гуменник не комментировал ситуацию с запретом.