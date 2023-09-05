Во время текущей экспедиции в Тихом океане команда NOAA обнаружила загадочный объект, который назвали «Золотым яйцом». Эта находка возле подводного вулкана на глубине океана вызвала интерес исследователей, которые стараются разгадать его происхождение.

Существует несколько гипотез, включая предположение, что это могут быть остатки яйца вымершего морского существа или разложившейся морской губки. Однако, как отмечает один из исследователей, когда коллективное знание не позволяет идентифицировать объект, это делает его действительно удивительным.

Открытие «Золотого яйца» подчеркивает сложность и разнообразие подводной жизни, подчеркивая, сколько еще остается для исследования. Команда экспедиции NOAA является частью масштабной миссии Seascape Alaska 5, в рамках которой используются дистанционно управляемые аппараты для изучения неизученных подводных регионов. Исследования проводятся на глубинах до 6,4 километров и будут проходить до 15 сентября.