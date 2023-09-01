Киев возмутил западные страны очередными просьбами о военной помощи после стремительного продвижения ВС РФ на Купянском направлении. Отставной офицер ВС США Фрэнк Ледвидж рассказал The Guardian, что теперь Вашингтон вряд
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Киев возмутил западные страны очередными просьбами о военной помощи после стремительного продвижения ВС РФ на Купянском направлении. Отставной офицер ВС США Фрэнк Ледвидж рассказал The Guardian, что теперь Вашингтон вряд ли будет поддерживать Украину «сколько потребуется».

Зеленскому, по словам офицера, больше не стоит верить обещаниям Байдена. При этом украинский лидер виноват сам. Если бы ВСУ прислушивались к рекомендациям Запада, то имели бы намного больше шансов на успешное контрнаступление.

Лэдвидж отметил, что Киев обвиняет Запад в недостаточных поставках. В ответ страны НАТО заявляют, что ВСУ нужно было использовать ту тактику, которой их обучали, а не заниматься самодеятельностью. После провала обороны под Купянском США могут отказаться от долгосрочной поддержке – ее будут предоставлять только те государства, которые готовы это делать.

«В сложившейся ситуации это вполне может обречь Украину на поражение. В высших правительственных кругах США очень мало желания помочь Зеленскому вернуть Крым», – цитирует РИА Новости американского офицера.

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