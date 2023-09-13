ВСУ под Соледаром используют принципиально новую тактику применения барражирующих боеприпасов. Теперь украинские дроны-камикадзе атакуют российскую бронетехнику из засады, рассказал офицер казачьего подразделения «Терек» с позывным «Саныч».

Он пояснил, что ВСУ задействуют сразу два дрона. Над полем боя кружит разведывательный БПЛА, которые поднимается на большую высоту, где его сложно достать. Именно он выбирает цели.

В это время барражирующий боеприпас находится в зарослях, в руинах зданий или прячется за рельефом местности. Когда к месту засады приближается бронетехника, он наносит удар, причем делает это на минимальной высоте, что осложняет защиту от дрона.

Также «Саныч» рассказал об использовании украинскими ВС беспилотников повышенной грузоподъемности. Они могут нести и сбрасывать на позиции ВС РФ не одно, а четыре взрывных устройства.