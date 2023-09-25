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Россия начнет уничтожать украинские фронтовые бомбардировщики Су-24 непосредственно на аэродромах. Это означает, что Западная Украина совсем скоро попадет под массированные ракетные атаки, заявил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

Отставной полковник ВС Соединенных Штатов рассказал, что Су-24 – единственные самолеты, способные нести крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP. Киев прячет эти бомбардировщики на Западной Украине, они взлетают из Староконстантинова под Хмельницким и других аэродромов, расположенных в непосредственной близости от Львова.

В рамках возмездия за атаку на штаб Черноморского флота в Севастополе, которая осуществлялась фронтовыми бомбардировщиками Су-24, эти самолеты будут уничтожены на аэродромах Западной Украины вместе с крылатыми ракетами, уверен Макгрегор.

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