Очередной «успешный» финансовый консультант и плейбой находится под судом в Австралии

Теренс Нугара обманывал клиентов и тратил их деньги в свое удовольствие, пишет ABC News – на вертолеты, яхты и автомобили.

Жадному до денег финансовому эксперту, присвоившему $10 миллионов из средств своих клиентов и потратившему их на гоночные автомобили, новенькие яхты и вертолеты, грозит 20-летний тюремный срок.

Обаятельный мошенник

До ареста Теренс «Рио» Нугара (на фото) жил в Брайтоне, одном из самых дорогих мельбурнских пригородов, и регулярно опубликовывал в соцсетях фотографии своего роскошного образа жизни.

Во вторник (26 сентября) 50-летний Нугара предстал на скамье подсудимых в окружном суде и заявил, что его нынешним адресом является тюрьма Рэйвенхолл, а его текущая профессия – «безработный».

Около 30 присутствующих, многие из которых были обмануты этим «инвест-профи», сидели на скамьях зала суда и наблюдали, как он признал себя виновным в финансовом мошенничестве и краже.

Его адвокат Марк Стерджес согласился признать, что Нугара «был движим жадностью» и тратил деньги своих клиентов на премиальный образ жизни. По словам прокурора, обвиняемый убедил 38 жертв инвестировать в восемь схем недвижимости в Мельбурне и Бали в период с 2014 по 2019 год.

Многим он обещали сверхдоход, в том числе семерым жертвам, которых мужчина обманом заставил поверить, что они получат «прибыль в 98,93%» от предлагаемого строительства жилья на Блафф-роуд в г. Сандрингем (штат Виктория).

Но вместо этого Нугара просто переводил деньги с банковских счетов своих клиентов и счетов самоуправляемого пенсионного фонда на свои счета.

«В результате мошенничества $10 152 061,93 были получены обманным путем или украдены обвиняемым», – говорится заявлении прокурора.

Один клиент-австралиец потерял миллион долларов, а у других Нугара сумел выманить сотни тысяч долларов.

В своих заявлениях некоторые потерпевшие сообщили о том, что полностью утратили сбережения, накопленные за 40 лет, и теперь опасаются за свою финансовую безопасность в старости.

«Я ощутил себя опустошенным, преданным и глупым», – поделился один мужчина. «Я до сих пор просыпаюсь по ночам от шока. Как я этого не разглядел? Если бы я только внимательно проверил его учетные данные».

Несколько жертв заявили, что с Нугарой их познакомил налоговый бухгалтер.

«Нугара был очень уверенным в себе, убедительным и красноречивым мужчиной», – рассказала одна женщина. «Как гласит старая поговорка, если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой – это ложь».

Ему очень жаль

«Финансовый эксперт» не спешил информировать своих клиентов о том, что его лицензия на практику была аннулирована еще в 2016-м, и продолжал вести свой бизнес через Skynet Financial Services Pty.

В суде прозвучала информация, что ни одна из жертв этого мошенника после 2016 года не получила какой-либо компенсации или возврата собственных средств.

Австралийская полиция начала расследование в отношении Нугары в октябре 2019-го, спустя два месяца после того, как он покинул континент.

По словам прокуратуры, обвиняемый продолжал роскошно жить в Индонезии, Мексике, Коста-Рике, Панаме, Никарагуа, Шри-Ланке и Сингапуре.

Как сообщил его адвокат, находясь в Мексике «консультант» был, по его заявлению, похищен неизвестными, что позже побудило его организовать возвращение в Австралию своей жены и детей.

Нугара последовал за семьей обратно на «Пятый континент» 25 октября 2022 года и был немедленно арестован в аэропорту Мельбурна. Адвокат Стерджес заявил, что после ареста его клиента мать, отчим и жена разорвали с ним все связи.

Мошенник также написал своим жертвам письмо с извинениями из двух предложений, которое было зачитано суду. «Он сообщает, что у него было намерение вернуть деньги, но осуществить этого моему клиенту так и не удалось», – сообщил Стерджес.

Но судья Тревор Райт отказался признать, что в словах адвоката Нугары есть доля правды.

«В действительности он просто продолжал вести свои дела тех пор, пока не осознал, что, скорее всего, его вскоре обнаружат, после чего уехал за границу», – подчеркнул судья.

Сейчас мошеннику-финансисту Нугаре грозит максимальное наказание в виде двух десятилетий тюремного заключения за извлечение финансовой выгоды путем обмана. Ожидается, что приговор будет вынесен ему 5 октября.

В апреле 2023 года Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) пожизненно запретила Теренсу «Рио» Нугаре оказывать какие-либо финансовые услуги.