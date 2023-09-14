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15 сентября в Свердловском областном суде будет рассмотрена апелляция Эдуарда Голикова – велосипедиста, которого подозревают в убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском.

Мужчине предъявлены обвинения по двум статьям – 158 (Кража) и 105, часть первая – Убийство.

Инцидент произошел 9 августа, когда школьница приехала на электричке из Екатеринбурга, где подавала документы для поступления. Она пошла домой пешком 6 километров через лес, но на другой день была найдена мертвой в яме на дороге вдоль леса.

Отец девушки нашел видеозаписи с велосипедистом, который преследовал школьницу. Мужчину задержали и он признался, что забрал мобильный телефон школьницы. Но все обвинения в убийстве он опровергает.

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