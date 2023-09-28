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В ночь на 28 сентября практически по всей территории Украины работали сирены воздушной тревоги, издание «Общественное» сообщает о серии взрывов в Черкасской области.

Мониторинговые тг-каналы несколько раз сообщали о взлете новых групп дронов-камикадзе с территории Крымского полуострова. При этом беспилотники перемещались по загадочной траектории, создавая угрозы для Николаевской, Херсонской и Одесской областей, а затем для Кировоградской и Черкасской.

Взрывы, по предварительной информации, прогремели не только в последнем из вышеупомянутых регионов, но в Николаеве. Местные власти заявили о работе систем ПВО, но жители пишут о прилетах. В данный момент информация уточняется.

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