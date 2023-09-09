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В Астраханской области в городе Ахтубинск в одном из многоквартирных домов обрушился балкон. В результате происшествия пострадало два человека. Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Астраханской области.

Согласно данным МЧС, в городе Ахтубинск на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного дома №111, расположенного на улице Волгоградской, произошло обрушение балкона в 03:09 по местному времени. Причина обрушения балкона устанавливается.

В результате пострадали мужчина и женщина: гражданин 1971 года рождения и гражданка 1988 года рождения. Они были госпитализированы. На место происшествия прибыл автомобиль МЧС с бригадой пять человек.

Ранее сообщалось, что  в Саратовской области, в поселке Соколовый на третьем этаже многоэтажного дома рухнул балкон. В результате происшествия пострадал один человек. Все обстоятельства инцидента устанавливаются правоохранителями.

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