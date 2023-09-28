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Жители Саратова расстроены резким падением уровня воды в реке Волга, поскольку в районе городской набережно оголилось дно, заваленное мусором. Неудобства также испытывают дачники, которые не могут поливать свои огороды из-за высоко расположенных водозаборов.

Самое большое падение уровня воды было отмечено в районе Набережной Космонавтов. Горожане и гости города вынуждены любоваться камнями вперемешку с бытовым мусором. Немного меньше уровень воды упал в окрестностях нового пляжа, где Белоглинка впадает в Волгу.

По словам начальника Саратовского ЦГМС Юрия Барбарина, падение уровня воды в Волге, начавшийся 9 сентября, будет продолжаться и дальше. При этом начальник отдела гидрологии территориального гидрометцентра Алексей Конский подчеркнул, что нынешнее падение уровня воды до отметки в 14,19 метров нет ничего критического. Например, в засушливом 2010 году уровень воды опускал еще ниже – до уровня в 13,93 метра.

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