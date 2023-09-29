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27 сентября под руководством президента РФ Владимира Путина прошло совещание по ситуации с топливом в режиме видеоконференции.

Издание «Коммерсантъ» рассказало, что в ходе этого мероприятия вице-премьер Александр Новак доложил главе государства об отстранении от биржевых торгов ряда трейдеров, которые применяли недобросовестные схемы.

Также он сообщил о мерах, направленных на преодоление проблем с повышением цен на топливо. Для этой цели планируется ограничить «серые поставки», а также ввести адаптивное установление параметров демпфера с учетом макроэкономической ситуации.

Специальный корреспондент Андрей Колесников считает, что после совещания мало что изменилось, проблемы с топливом, цены на которое должны были начать снижаться, не исчезли.

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